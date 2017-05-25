Ограбление автовокзала: взломал замок, пробил гипсокартонную стену, нашёл ключ от сейфа

В отдел полиции Оленегорска с заявлением о краже денег из кассы городского автовокзала обратились представители администрации автотранспортного предприятия. По словам обратившихся, злоумышленник похитил оставленные на ночь в сейфе 6,5 тысячи рублей.

На место происшествия по ул. Привокзальное Шоссе выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили, что злоумышленник проник внутрь ночью путём взлома замка на двери, ведущей в подсобное помещение. Оказавшись внутри, он пробил гипсокартонную стену, ведущую в помещение кассы, там ему удалось найти ключи и вскрыть сейф.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого, неработающего жителя Мончегорска, который признался в совершении кражи со взломом. Мужчина, как установлено, ранее привлекался к административной ответственности, а также был неоднократно судим за кражу, разбой и незаконный оборот наркотических средств.

Как удалось выяснить полицейским, подозреваемый несколько раз приезжал из Мончегорска в Оленегорск на автобусе. Знал расположение помещений внутри автовокзала и об отсутствии сигнализации. Он готовился к совершению преступления, в частности, спрятал недалеко от здания перчатки и инструмент для пролома стены.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник находится под арестом за совершение мелкого хищения из магазина.