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Мурманская область. Арктика17.08.17 17:01

Ограбление по-ковдорски: две северянки, арка, телефон и погоня

В дежурную часть отдела полиции по Ковдорскому району рано утром обратилась 40-летняя женщина. Она заявила, что в арке, ведущей во двор одного из домов по ул. Слюдяная, её ограбили. По словам потерпевшей, преступление совершила малознакомая женщина, с которой они вместе возвращались из развлекательного заведения, где и познакомились.

Обе местные жительницы находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленница неожиданно остановилась и под благовидным предлогом попросила мобильный телефон потерпевшей для совершения срочного звонка.

Полицейские выяснили, что, завладев телефоном стоимостью 3,5 тысячи рублей, подозреваемая стала убегать. Потерпевшая пыталась её преследовать, но безуспешно. За помощью она обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к грабежу может быть причастна 36-летняя ковдорчанка, не раз попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, судимая за кражу и мошенничество. Ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции.

Благодаря тому, что злоумышленница была задержана спустя несколько часов после совершения преступления, она не успела продать похищенное. Телефон изъят в ходе обыска и возвращен законной владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

 

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