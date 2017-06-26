Ограничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной года

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун обсуждался вопрос отключения электроэнергии на котельных в Кольском районе. Это связано с тем, что в настоящее время на нескольких котельных «АтомЭнергоСбытом» введён режим полного ограничения подачи электроэнергии в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленного ресурса. В частности, это касается тепловых источников, которые находятся в ведении МУПов. В Кольском районе под ограничение попали котельные муниципальных предприятий в Пушном, Туломе, Зверосовхозе и Междуречье.

Губернатор Марина Ковтун напомнила, что ответственность за деятельность муниципальных предприятий несут руководители муниципалитетов лично.

«Довести ситуацию до той стадии, когда гарантирующий поставщик вынужден полностью обесточивать ваши объекты жизнеобеспечения, – это просто возмутительно!», – сказала глава региона.

Как пояснил заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун, ограничение, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт», – это последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной года.

«Сейчас от всех МУПов собрана и отправлена информация в прокуратуру и Министерство энергетики. При этом запланированные ремонтные работы не прерывались», – сказал представитель администрации Кольского района.

Глава региона подчеркнула, что областное правительство выплачивает теплоснабжающим организациям компенсацию выпадающих доходов, которая направляется на погашение долгов перед «АтомЭнергоСбытом».

«Получается, область платит за тех должников, с которыми вы не можете справиться. Займитесь своим прямым делом: общайтесь с поставщиком, оговаривайте условия реструктуризации, усильте работу с должниками! Проблема должна быть решена в кратчайшие сроки!», – сказала губернатор Марина Ковтун.