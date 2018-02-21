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Мурманская область. Арктика21.02.18 11:41

Огромное спасибо всем неравнодушным жителям Мурманска за помощь юным северянам

В Мурманске продолжается реализация проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка». В рамках акции в начале года заполярную столицу посетили врачи тульского Института клинической реабилитологии. Они оказывают медицинскую помощь детям, страдающим ДЦП. На базе Мурманской детской клинической больницы специалисты провели консультации и операции 25 детям.

Одной из мурманчанок, кому была оказана помощь, стала 6-летняя Рита. Несколько лет назад ребенок попал в серьёзную аварию, получив многочисленные травмы.

– Благодаря качественно проведенной операции мой ребенок стал нормально двигаться и жить полноценной жизнью, – рассказала мама Риты Елена Леонова. – Огромное спасибо всем неравнодушным жителям Мурманска, кто участвует и помогает в этом добром деле.

Напомним, проект «Помоги спасти жизнь ребёнка» стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие как организации и предприятия заполярной столицы, так и неравнодушные граждане.

За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний Мурманск».

Благодаря отзывчивости горожан за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей, помочь более чем 160 маленьким северянам.

 

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