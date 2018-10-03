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Мурманская область. Арктика03.10.18 07:20

Огромную востребованность на рынке труда Мурманской области «рабочих рук» подтвердила губернатор Марина Ковтун

В День среднего профессионального образования, 1 октября, губернатор Марина Ковтун встретилась с победителем первого Национального чемпионата рабочих профессий по стандартам «WorldSkills» для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» Александром Петраченко и студентами Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

По инициативе главы региона Марины Ковтун абсолютный лидер первого Национального чемпионата рабочих профессий для профессионалов старше 50 лет, наш земляк, монтажник сантехсистем и оборудования цеха обеспечивающих систем Кольской АЭС Александр Петраченко провёл мастер-класс для студентов 2-го курса, обучающихся в колледже по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».

Затем за чашкой чая Александр Петраченко поделился с ребятами не только секретами профессионального мастерства, но и жизненным опытом.

«Рабочая специальность – это ваш личный золотой запас», – уверен Александр Яковлевич.

Огромную востребованность на рынке труда Мурманской области «рабочих рук» подтвердила и губернатор Марина Ковтун.

«Мы выстроили систему среднего образования так, что выпускники наших колледжей не имеют проблем с трудоустройством, большинство из них работодатели примечают ещё во время учёбы, буквально выстраиваются в очередь», – отметила глава региона.

Многие из студентов уже ощутили это на себе. Так, студентка 4-го курса по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Ирина Шелашникова не просто проходит практику на стройке, но и уже стала бригадиром.

В ходе беседы студенты, Александр Петраченко и Марина Ковтун обсудили значимость института наставничества, перспективы развития колледжа и региона.

 

 

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