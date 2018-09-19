Огромные долги управляющей компании перед ресурсниками заинтересовали прокуратуру

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности МУП «ЖКХ Кильдинстрой» в сфере осуществления расчётов за поставленные ресурсы.

Для обеспечения населения муниципального образования г.п. Кильдинстрой коммунальными услугами, между МУП «ЖКХ Кильдинстрой» и ресурсоснабжающими организациями: филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», АО «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), ГОУП «Мурманскводоканал», ООО «Русэнергосбыт» заключены договоры на поставку энергоресурсов.

Однако, как установлено в ходе проверки, у МУП «ЖКХ Кильдинстрой» имеется задолженность за отпущенные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями (на 1.09.2018 составляет 2 млн 119 тысяч 383,59 рубля).

Поскольку при таких обстоятельствах ресурсоснабжающими организациями может быть использовано право на прекращение или ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов, что неизбежно приведет к нарушению их подачи потребителям, директору МУП «ЖКХ Кильдинстрой» прокурором Кольского района внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.