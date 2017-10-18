«Охотники» за островами стали гостями областной научной библиотеки

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча с «охотниками» за островами - группой российских радиолюбителей из международного клуба «Русский Робинзон». Энтузиасты активируют новые точки на радиокарте Земли, тем самым открывают их для мирового сообщества. Почти 12 тысяч связей радиопутешественники провели на острове Виктория. Экспедицию на самый западный в российской Арктике остров команда начала в конце сентября. Этот проект получил название «Легенды Арктики. Остров Виктория». На обратном пути радиолюбители сделали остановку в Мурманске.

«Охотники» за островами встретились с членами молодежного клуба при Русском географическом обществе. О своем путешествии рассказали руководитель экспедиции Игорь Знаменский и директор ООО «Ямалтранс» Андрей Семешко. Ребята узнали о подготовке радиолюбительских экспедиций, снаряжении, транспорте, на котором передвигались путешественники, а также посмотрели видеофильм о пребывании радиолюбителей на острове Виктория.