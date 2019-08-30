Мурманская область. Арктика30.08.19 12:16
Охрана ревдинской исправительной колонии строгого режима сорвала «телефонизацию камер»
Часовой поста отдела охраны ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 увидел, как к запретной территории подбежали двое неизвестных граждан и совершили броски нескольких предметов через ограждение в сторону охраняемого объекта, после чего поспешно скрылись в лесном массиве.
На место совершения правонарушения незамедлительно выдвинулась резервная группа учреждения. При осмотре участка сотрудники обнаружили четыре свёртка.
Подозрительные предметы были переданы сотрудникам полиции. Внутри свёртков было обнаружено 12 мобильных телефонов, 3 сим-карты, 3 зарядных устройства и 3 кабеля USB.
По данному факту проводится проверка.
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