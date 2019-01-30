Охранник из «родного» магазина похитил 6 дорогостоящих шуб, общей стоимостью 410 тысяч рублей

Прокуратура города Апатиты поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 48-летнего жителя Полярного в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере).

Установлено, что 22 августа 2018 года в ночное время подсудимый, находясь в помещении Торгового дома «Хибины», расположенном на ул. Ленина в Апатитах, в котором работал охранником, незаконно, через имеющееся под потолком отверстие проник в отдел «Шубы», откуда тайно похитил 6 дорогостоящих шуб, общей стоимостью 410 тысяч рублей, которые перенёс по месту своего жительства для последующей продажи. Похищенное имущество было изъято в ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции и возвращено потерпевшей стороне.

Апатитский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в сумме 60 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.