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Мурманская область. Арктика17.07.17 10:11

Охранникам тоже не платят зарплату

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска на основании обращений работников ООО ЧОО «Беркут51» проведена проверка исполнения данной организацией трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований законодательства ряд заявителей длительное время работали охранниками в ООО ЧОО «Беркут51» без оформления трудовых отношений. Шестнадцати работникам организации полностью не выплачена заработная плата за март, апрель, май 2017 года, всего более 600 тысяч рублей. Неиспользованные отпуска при увольнении не компенсированы. При этом директор данной организации в указанный период времени получал денежные средства от контрагентов и, зная о наличии задолженности по заработной плате, не расходовал данные денежные средства на оплату труда работников.

В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), прокуратурой округа вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ и материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, в целях восстановления прав работников ООО ЧОО «Беркут51» директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры округа.

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