Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Северного флота вошло через Панамский канал в Тихий океан

9 декабря океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Северного флота, выполняющее задачи похода в дальней морской зоне, прошло Панамским каналом в Тихий океан.

К непростой операции экипаж судна приступил 8 декабря вечером. Ранее ОИС «Янтарь» находился на якорной стоянке в Карибском море возле берегов Панамы в ожидании своей очереди на проход канала. В связи со значительной загруженностью водной коммуникации время ожидания достигает нескольких дней – это обычная практика для всех судов.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж ОИС «Янтарь» будет выполнять задачи в Тихом океане по плану дальнего похода. Помимо глубоководных исследований североморцы примут участие в анонсированной главнокомандующим ВМФ России акции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и флотоводцами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.