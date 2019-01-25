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Мурманская область. Арктика25.01.19 17:27

«Окно в праздник» - призы нашли победителей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественной церемонии награждения участников общегородского творческого конкурса «Окно в праздник», которая состоялась в Детской театральной школе.

Весь декабрь мурманчане присылали в редакцию газеты «Вечерний Мурманск» снимки праздничных окон, которые они украсили в преддверии Нового года. Выбрать победителей строгому жюри было непросто, ведь в конкурсе соревновались десятки семей, организаций и дошкольных учреждений.

– Конкурс «Окно в праздник» стал своеобразной новогодней традицией и пользуется неизменной популярностью у горожан, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Нарядные городские проспекты, сияющие огни праздничной иллюминации, яркие световые композиции на мурманских улицах – все это дарит вдохновение горожанам для создания собственных новогодних украшений.

В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна, балкона, лоджии в учреждениях и организациях» первое место завоевал коллектив детского сада № 105. «Серебро» досталось детскому саду № 27, а третье место заслуженно получил детский сад № 19. В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна, балкона, лоджии квартиры жилого дома» победу одержала семья Смоленских. Второе место конкурсная комиссия отдала Анастасии Пуляевой, а третье - Галине Кузнецовой.

Все участники получили дипломы и памятные подарки от главной городской газеты Мурманска. Воспитанники Детской театральной школы показали гостям церемонии спектакль «Волшебник Изумрудного города».

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