«Окно в праздник» - в Мурманске стартует конкурс новогоднего оформления

Это полюбившийся многим мурманчанам конкурс на лучшее оформление окон и балконов, витрин и различных городских объектов. Для участия в нём мурманчанам и предприятиям (организациям или учреждениям) нужно украсить фасад здания, балкон или окно жилого помещения; торговую витрину или прилегающую территорию, одним словом, всё то, что могут увидеть жители города.

Заявки принимаются до 23.59 11 января 2020 года.

Организаторами определены следующие специальные темы конкурса этого года: «Свет Побед» – тема достижений и побед, благодаря которым запомнится уходящий год (или же годы), и в то же время тема ожиданий новых побед от наступающего; «Где-то на белом свете…» – тема, обращающаяся к разнообразию и особенностям традиций празднования нового года у разных народов и национальностей; «Новогоднее волшебство» – декоративно-художественное оформление, выполненное в духе «новогоднего волшебства», которое обязательно свершится для каждого мурманчина.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, порядком определения и награждения победителей, а также заполнить форму заявки можно на сайте комитета по культуре администрации города Мурманска. По вопросам оформления заявки также можно обратиться в Дом культуры «Первомайский» города Мурманска по телефону 24-57-34.