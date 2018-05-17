Около 100 исполнителей авторской песни из Мурманской области примут участие в фестивале клубов «Возьми гитару»

С 18 по 20 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) и на турбазе «Арктика» пройдет областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару».



В мероприятии примут участие около 100 исполнителей из Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Гаджиево, Полярного, Заозёрска и Туломы.



18 мая в 18.00 в областной «Кировке» состоится концерт гостей фестиваля «Возьми гитару». В этом году в качестве мастеров приглашены Татьяна Дрыгина (Москва) – поэтесса, автор и исполнитель песен; Галина Семизарова (Рязань) – член Союза Литераторов России; Андрей Жданов (Мурманск) – гитарист, аранжировщик, участник и создатель авторского ансамбля «Марго».



19 мая фестивальный день пройдет на турбазе «Арктика». Для участников будут проведены мастер-классы и творческие мастерские, во время которых артисты узнают об особенностях стихосложения, найдут более удобные позиции аккордов для комфортной игры на гитаре.



В рамках фестиваля на турбазе состоится турнир по волейболу, «Большой фестивальный концерт», а также традиционный концерт «Гитара по кругу», в котором прозвучат лучшие песни участников.



20 мая в 14.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие гости и участники.