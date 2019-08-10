Около 1800 кг трески поставлено по программе «Наша рыба» в магазины восьми городов Мурманской области

По поручению врио губернатора Андрея Чибиса расширена география реализации рыбопродукции по программе «Наша рыба». Сегодня около 1800 кг трески поставлено в магазины-участники программы восьми городов Мурманской области: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша, Североморск, Кола и Оленегорск.

Напомним, в основе проекта «Наша рыба» лежит специальное трёхстороннее соглашение правительства региона с мурманскими рыбаками и торговой сетью, которое позволяет мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова. Проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и еженедельные рыбные ярмарки.

Рыбные ярмарки проводятся каждую субботу с 10 до 17 часов (г. Мурманск, просп. Кольский, 134, торговый центр «Форум»). С нынешней субботы ярмарка перебралась с улицы под крышу. Добраться к месту проведения ярмарки можно на бесплатном автобусе, который курсирует с 9.30 каждый час от остановки «улица Гаджиева».