Около 30 команд готовятся к участию в IX открытых областных соревнованиях «Первая помощь»

IX открытые областные соревнования «Первая помощь» состоятся 18 января в областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ГУ МЧС России по Мурманской области.

Мероприятие проводится для совершенствования практической подготовки обучающихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

На старт выйдут около 30 команд по 5 человек в каждой – они будут представлять разные муниципальные образования Мурманской области. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: младшая группа 10-12 лет, средняя группа 13-15 лет и старшая группа 16-17 лет.

В программе соревнований – эстафета с элементами оказания первой помощи и транспортировкой пострадавшего, проверка знаний правил сердечно-легочной реанимации и искусственного дыхания, состава автомобильной аптечки. Викторина посвящена истории Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Также ребятам предстоит преодолеть этап по спасению условного пострадавшего в условиях техногенной аварии.