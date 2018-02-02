Около 300 боксеров из 10 регионов страны примут участие в зональном Первенстве России, которое пройдёт в Апатитах

В администрации г.Апатиты состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в городе с 19 по 24 февраля традиционного турнира по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими.

Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов в большом зале Дворца спорта «Атлет».

В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.