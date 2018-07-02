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Мурманская область. Арктика02.07.18 15:20

Около 3000 кировчан и гостей города приняли участие в мероприятиях Дня молодёжи и Всемирного олимпийского дня

На минувших выходных в Кировске состоялось сразу несколько городских праздников – на площади у Дворца Культуры с размахом отметили День молодёжи. Здесь про­шли раз­но­об­раз­ные кон­кур­сы, шест­вие ко­лес­ниц, ин­тер­ак­тив­ные пло­щад­ки и вы­ступ­ле­ния при­гла­шен­ных ар­тис­тов.

«В празд­нич­ных ме­роп­ри­я­ти­ях при­ня­ло учас­тие бо­лее 2,5 ты­сячи че­ло­век, это и жи­те­ли Ки­ров­ска, и ино­го­род­ние участ­ни­ки кон­кур­сов и пло­ща­док, и гос­ти на­ше­го го­ро­да, ко­то­рые при­ез­жа­ли в Хи­би­ны на вы­ход­ные», — от­ме­ти­ла ру­ко­во­ди­тель Цент­ра куль­ту­ры Ки­ров­ска Ма­ри­на Ко­том­ки­на.

Са­мым яр­ким дейст­ви­ем празд­ни­ка стал кон­курс косплея, ко­то­рый про­шел в Ки­ров­ске впер­вые. На сце­ну вы­шли участ­ни­ки в кос­тю­мах Фик­си­ков, Фео­на из «Шре­ка», эль­фий­ская прин­цес­са и да­же Дарт Вей­дер из «Звёзд­ных войн».

В суб­бо­ту и вос­кре­сенье че­ре­да спор­тив­ных празд­ни­ков про­шла на ста­ди­о­не СОК «Гор­няк». В рам­ках празд­но­ва­ния Все­мир­но­го Олим­пий­ско­го Дня тут со­сто­я­лись по­ка­за­тель­ные вы­ступ­ле­ния спорт­сме­нов, мас­тер-клас­сы и со­рев­но­ва­ния по ми­ни-фут­бо­лу и стрит­бо­лу.

«За два дня участие приняли около 300 человек, это спортсмены, ученики нашей спортивной школы, постоянные посетители спортобъектов СОК «Горняк» и кировчане, которые придерживаются здорового образа жизни», — отметил заместитель директора СОК «Горняк» Алексей Малышев.

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