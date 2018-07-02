Около 3000 кировчан и гостей города приняли участие в мероприятиях Дня молодёжи и Всемирного олимпийского дня
На минувших выходных в Кировске состоялось сразу несколько городских праздников – на площади у Дворца Культуры с размахом отметили День молодёжи. Здесь прошли разнообразные конкурсы, шествие колесниц, интерактивные площадки и выступления приглашенных артистов.
«В праздничных мероприятиях приняло участие более 2,5 тысячи человек, это и жители Кировска, и иногородние участники конкурсов и площадок, и гости нашего города, которые приезжали в Хибины на выходные», — отметила руководитель Центра культуры Кировска Марина Котомкина.
Самым ярким действием праздника стал конкурс косплея, который прошел в Кировске впервые. На сцену вышли участники в костюмах Фиксиков, Феона из «Шрека», эльфийская принцесса и даже Дарт Вейдер из «Звёздных войн».
В субботу и воскресенье череда спортивных праздников прошла на стадионе СОК «Горняк». В рамках празднования Всемирного Олимпийского Дня тут состоялись показательные выступления спортсменов, мастер-классы и соревнования по мини-футболу и стритболу.
«За два дня участие приняли около 300 человек, это спортсмены, ученики нашей спортивной школы, постоянные посетители спортобъектов СОК «Горняк» и кировчане, которые придерживаются здорового образа жизни», — отметил заместитель директора СОК «Горняк» Алексей Малышев.