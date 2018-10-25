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Мурманская область. Арктика25.10.18 17:27

Около 4,5 млн рублей получат общественные объединения, саамские общины и казачьи общества Мурманской области на реализацию общественно значимых программ и проектов

В 2018 году победители конкурса на соискание областных грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ получат на реализацию общественно значимых (социальных) программ и проектов из бюджета Мурманской области 4 млн 453,8 тысячи рублей.

Средства предусмотрены в государственной программе Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» на 2014-2020 годы.

Заявки на участие в конкурсе Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области принимало в течение сентября.

Конкурсная комиссия на соискание областных грантов для общественных объединений Мурманской области подвела итоги конкурса и определила его победителей.

Победителями стали 14 программ и проектов:

«Профилактика социальной исключенности лиц с наркологическим диагнозом» Мурманской Региональной общественной организации помощи нарко- и алкозависимым, лицам БОМЖ, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Содействие»;

«Заполярный Этно-марафон» Общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска»;

«Приобщение жителей Мурманской области к единым духовно-культурным ценностям и традициям через сохранение культурной самобытности этносов» Мурманской областной общественной организации Еврейский благотворительный центр «Забота – «Сияние Хэсэда»;

«Межнациональная творческая программа «С миру по песне» Мурманской региональной молодежной общественной организации «Гравицапа»;

«Мы – саамы» Общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»;

«Неутихающая боль» Кандалакшского местного отделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

«Шедмушь» – возрождение культуры скольт-саамов» Территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Тулома»;

«Реализация культурно-образовательной технологии «Приобщение к саамской культуре и традициям ка компонент нравственного воспитания детей младшего подросткового и юношеского возраста» Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области;

«Областной фестиваль народного творчества «Чувашское Заполярье» Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край»;

«Интерактивная культурно-познавательная программа «Кувакса» Родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская»;

«Музей «Казачья слава» Хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский»;

«Казачья культура, традиции и молодежь» Кольского хуторского казачьего общества;

«Передвижной казачий культурно-развлекательный этнокомплекс «Туломский Курень» Туломского станичного казачьего общества;

«Фестиваль дружбы народов» Региональной общественной организации Объединение белорусов Мурманской области «Радзiма» («Родина»).

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в течение месяца заключит соглашения с победителями конкурса на передачу бюджетных средств на реализацию программ и проектов.

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