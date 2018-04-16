Около 500 человек написали в МГТУ Тотальный диктант

14 апреля почти 500 человек собрались в Мурманском государственном техническом университете, чтобы проверить уровень своей грамотности и доказать: «Писать грамотно – это модно!». Именно таков девиз Тотального диктанта.

Текст молодой российской писательницы Гузель Яхиной под названием «Вечер» писали в трёх самых больших аудиториях МГТУ, заполненных до отказа. С приветственным словом к участникам обратился ректор Сергей Анатольевич Агарков, который также принял участие в акции. «Диктаторами» в МГТУ стали известнейшие мурманские телеведущие Юрий Ерофеев и Елена Белкина, а также кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и права МГТУ Майя Марьева.

Ещё одной площадкой проведения Тотального диктанта, как обычно, стал Информационный центр по атомной энергии на ледоколе «Ленин».

21 апреля в 15:00 в главном корпусе МГТУ (ауд. 417) состоится церемония подведения итогов акции и награждения. До начала мероприятия можно будет забрать свою работу, получить консультацию филолога, а также именное свидетельство участника.

Всего в прошедшем 14 апреля Тотальном диктанте приняли участие жители 76 стран и более 1000 населенных пунктов.