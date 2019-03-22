Около 500 человек принимают участие в пятом Фестивале замещающих семей Мурманской области

Сегодня в легкоатлетическом манеже Мурманска проходит V Фестиваль замещающих семей Мурманской области. В нем принимает участие около 500 человек, дети практически из всех муниципальных образований региона. Открыла большой спортивный праздник заместитель губернатора Инна Погребняк.

«Мы проводим фестиваль замещающих семей в таком спортивном формате впервые и очень надеемся, что все участники получат огромное удовольствие от соревнований. Хочу поблагодарить всех замещающих родителей за то, что вы открыли свои сердца для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сказала вице-губернатор Мурманской области.

В программе фестиваля – спортивные эстафеты, в которых участвуют 24 команды в двух возрастных группах: 8-12 лет и 13-17 лет. Кроме того, легкоатлетический манеж сегодня – это большая интерактивная развлекательная площадка. Для всех гостей работают 24 игровые станции: полоса препятствий «На самокате», «Прыжки на фитнес-мячах», «Боулинг-городок», «Волшебный парашют» и многие другие.

Фестиваль замещающих семей организован министерством образования и науки Мурманской области при поддержке регионального комитета по физкультуре и спорту с целью обобщения и распространения положительного опыта семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.