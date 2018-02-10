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Мурманская область. Арктика10.02.18 17:30

Около 7 тысяч жителей Мурманской области приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Сегодня в Мурманской области на старт «Лыжни России» вышли без малого семь тысяч человек. В этом году в регионе сделан акцент на привлечение к соревнованиям представителей военного корпуса области – главные состязания региона состоялись в военном городке Североморск-3. К участникам гонки обратилась губернатор Марина Ковтун. Глава региона назвала символичным проведение в этом году главных стартов «Лыжни России» в Мурманской области в Североморске-3, гарнизоне полка палубной авиации Северного флота.

«Наши асы-палубники – настоящий авангард России: повелители самой современной техники, уникальные профессионалы, бойцы и герои, преданные долгу и Родине. Следовать такому примеру – честь и радость для любого патриота. Ваше участие в «Лыжне России» сегодня вдохновляет всех без исключения северян, вышедших на старт!», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор пожелала спортсменам лёгкого дыхания и воли к победе и объявила Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» в Мурманской области открытой.

10 февраля в России прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие 440 тысяч лыжников. Среди 73 регионов нашей страны в этом массовом празднике лыжного спорта в 11-й раз приняла участие и Мурманская область. На старт в 15 муниципалитетах Мурманской области вышло почти 7 тысяч участников. Самым массовым стартом стала лыжная гонка в Североморске-3. Здесь на старт вышло более 1200 участников, из которых 650 лыжников представляли ЗАТО г.Североморск.

Североморск-3, гарнизон летчиков палубной авиации Северного флота для массового старта был выбран не случайно. В этом году поселку авиаторов исполняется 65 лет, а авиационному полку палубных летчиков 45 лет.

Соревнования проходили на дистанциях 200 метров для дошкольников, 400 метров для семейного забега, более подготовленные семьи преодолели дистанцию в 5 километров, а взрослые соревновались на дистанции 10 километров.

Участников лыжной гонки «Лыжня России» приветствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, член комитета по обороне и безопасности Государственной Думы РФ Павел Доронин, командующий 45-й армией ВВВС и ПВО генерал-майор Александр Отрощенко и Лариса Круглова.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков отметил, что для Североморска-3, который не пресыщен такими мероприятиями, как Мурманск, лыжная гонка в рамках массовых стартов «Лыжня России» важное событие. И люди откликнулись на него. По лицам участников видно, что они довольны.

Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев подчеркнул, что к таким мероприятиям важно привлекать детвору. И детей здесь было предостаточно. Это было видно, когда детвора вышла на старт. После финиша дошкольников и участников семейного забега был дан масс старт. Лучшей спортивной семьей на дистанции 400 метров была признана семья Рашевых, а на дистанции 5 километров семья Калининых из Североморска, которым кубок, медали и грамоты вручили Светлана Наумова и Евгений Алексеев. А затем, состоялось награждение взрослых участников лыжной гонки.

Посмотреть на организацию мероприятия приехал и мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Нельзя не отметить большую работу, которую выполнили военнослужащие гарнизона, принявшие самое активное участие в подготовке данного мероприятия. Они же накормили всех желающих гречневой кашей с тушенкой и чаем с молоком.

 

 

 

 

 

 

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