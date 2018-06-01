Около 75 тысяч рублей похитили интернет-мошенники у северян

За прошедшие сутки возбуждено 4 уголовных дела по фактам интернет-мошенничеств. В полицию обратились 38-летний житель областного центра и 45-летняя жительница г.Заполярный.

Оперативники выяснили, что потерпевшие были обмануты по одной схеме – в сети Интернет они нашли сайт по реализации автомобильных шин. Позвонив по указанному номеру и договорившись о покупку шин, жительница Заполярного перевела 41200 рублей, мурманчанин 14 тысяч рублей. По истечению срока, указанного продавцом на доставку, заказанный товар северяне так и не получили и обратились в полицию.

В полицию обратился также 35-летний мурманчанин, который не получил автозапчасти на сумму 14 тысяч рублей, заказанные через Интернет.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 20-летняя местная жительница. Полицейским девушка рассказала, что с аккаунта знакомой ей пришло сообщение с просьбой дать в долг 5 тысяч рублей. Не проверив информацию, северянка сразу перевела деньги. Затем позвонив знакомой, узнала, что она с просьбой о займе к ней не обращалась, а её страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.