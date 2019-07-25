Около озера Имандра был выявлен факт загрязнения береговой линии одним из индивидуальных предпринимателей

Прокуратурой города Мончегорска по заданию прокуратуры Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства об охране водных объектов. В ходе данной проверки наряду с иными мероприятиями проведены осмотры береговых линий наиболее крупных и посещаемых водоемов на территории Мончегорска.

Проверкой выявлен факт загрязнения береговой линии одним из индивидуальных предпринимателей, организовавшим туристическую базу на берегу озера Имандра.

Так, береговая линия на территории турбазы была захламлена строительными, бытовыми и иными отходами, мер к вывозу и утилизации которых длительное время не принималось, что приводило к загрязнению вод.

В целях обеспечения устранения и недопущения впредь выявленных нарушений законности прокурором в адрес указанного индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений законности.