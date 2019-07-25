Мурманскстат приглашает на работуМурманский ОРТПЦ предупреждает о временных отключениях вещания телерадиопередач
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.07.19 10:00

Около озера Имандра был выявлен факт загрязнения береговой линии одним из индивидуальных предпринимателей

Прокуратурой города Мончегорска по заданию прокуратуры Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства об охране водных объектов. В ходе данной проверки наряду с иными мероприятиями проведены осмотры береговых линий наиболее крупных и посещаемых водоемов на территории Мончегорска.

Проверкой выявлен факт загрязнения береговой линии одним из индивидуальных предпринимателей, организовавшим туристическую базу на берегу озера Имандра.

Так, береговая линия на территории турбазы была захламлена строительными, бытовыми и иными отходами, мер к вывозу и утилизации которых длительное время не принималось, что приводило к загрязнению вод.

В целях обеспечения устранения и недопущения впредь выявленных нарушений законности прокурором в адрес указанного индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений законности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Владимир Грамматиков. В движении». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиНК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» поднимает цены на бензин, а на АЗС региона держат их на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро снизился на 3 копейки, доллар подрос на 4 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,58 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго за первое полугодие 2019 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 280 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика