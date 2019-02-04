Около трети товаров, продающихся в российских магазинах, не соответствуют заявленным на упаковке ГОСТам

Об этом сообщил журналистам руководитель Роскачества Максим Протасов.

ГОСТы в России не носят обязательного характера, производители могут вместо них работать по более простым Техническим условиям (ТУ). Однако, если производитель поставил маркировку на товаре, свидетельствующую о том, что он произведён по ГОСТу, то обязан строго соблюдать требования, прописанные в нём. По данным исследований Роскачества, зачастую товары с маркировкой «сделано по ГОСТ» по ряду показателей не соответствуют указанному государственному стандарту, а значит вводят потребителя в заблуждение относительно качественных характеристик товара.

«На упаковке и в маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам. Однако, исследования Роскачества показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует», - сказал Максим Протасов.

Так, из 30 самых популярных брендов сыров сорта «российский», которые проверили эксперты Роскачества, семь были произведены по ГОСТу, однако ни один из них не выполнил все требования госстандарта. А практически в 15% исследованных круп нашлись отклонения от заявленного ГОСТа. Аналогичная ситуация в половине исследованных Роскачеством рыбных консервов.

- Слово «ГОСТ» - беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет со стороны потребителя к госстандартам довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания, поэтому инициатива Росстандарта по усилению ответственности за неправомерное использование ГОСТа весьма своевременна. Такие меры позволят не только защитить потребителя от покупки товара со сниженными качественными характеристиками, но и оградить производителей от фактов недобросовестной конкуренции, - сказал руководитель Роскачества.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает ввести отдельный штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, который составит 1% годовой выручки компании-нарушителя и 3% при повторном нарушении, сообщил ранее руководитель агентства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

Предложение о введении штрафов будет направлено в ближайшее время в правительство. Его уже поддержала госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.