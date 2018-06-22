Около тысячи детских работ будут представлены на региональной выставке «В мире красок» в Мурманском областном художественном музее

22 июня в 11.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея начинает работать XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок».

В экспозиции будет представлено около 1000 художественных картин и работ декоративно-прикладного творчества учащихся детских художественных школ, детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств.

Тема выставки – «Мир вокруг нас».

В честь 80-летия Мурманской области юные художники старались посвятить свои рисунки Северу и своим родным городам и поселкам. Тематика выставки расширена за счет возможности обращения ребят к творчеству известных русских и зарубежных авторов: Льва Толстого, Владислава Крапивина, Бориса Заходера, Николая Носова, Шарля Перро, Захариаса Топелиуса и др.

В выставке примут участие 454 учащихся из 22 школ искусств городов и поселков Мурманской области в возрасте от 6 до 18 лет. Третий раз в выставке примут участие студенты Мурманского колледжа искусств.

Жюри в составе ведущих преподавателей колледжа и детских школ искусств области определят победителей выставки в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Коллективная работа».

Учредитель выставки «В мире красок» – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организаторы – Мурманский колледж искусств и Мурманский областной художественный музей.

Закрытие выставки состоится 9 сентября.