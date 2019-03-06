Оксарова Елена стала серебряным призёром первенства России по пауэрлифтингу (троеборью классическому)

С 27 февраля по 3 марта в Москве проходило первенство России по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В составе сборной Мурманской области по пауэрлифтингу в весовой категории до 43 кг Елена Токсарова стала серебряным призером соревнований с результатом 207,5 кг и вошла в состав сборной России для участия в Первенстве Европы в ноябре этого года в Каунасе (Литва).

Её тренеры Родичева А.А. и Елина М.А., сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.