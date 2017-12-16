Октябрьские события навальновцам аукнулись декабрьскими штрафами

Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал двоих волонтеров штаба Алексея Навального в связи с акцией 7 октября в поддержку политика. Об этом пишет ОВД-Инфо, ссылаясь на координатора штаба Виолетту Грудину.

Судья Ирина Макарова признала активистов виновными в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначила штраф в 20 тысяч рублей каждому. По словам координатора, общая сумма штрафов наложенных судьёй на волонтеров мурманского штаба тянет на 90 тысяч рублей.

Напомним, в день акции 7 октября полицейские задержали у штаба Грудину и двоих волонтеров, которые держали в руках связки шаров. Им преградили выходы, сфотографировали их вместе и выдали это за публичное мероприятие, рассказывает свою версию события координатор.

У одного из волонтеров полицейский взял шары и выпустил их в небо. После этого Грудина написала в полицию заявление о материальном ущербе. Недавно ей пришёл ответ, что в действиях полицейского никаких нарушений не найдено.