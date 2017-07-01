Оленегорцы рассказали главе администрации о своих бедах

- Оленегорск: Все ли в порядке? - с таким вопросом глава администрации Оленегорска Олег Самарский обратился к жителям на прошедшей в встрече с населением.

Задать мэру вопрос и обсудить свои проблемы пришли жильцы пятнадцатого дома по ул. Горького, домов № 12, 16 и 6 по ул. Кирова, дома № 3 по ул. Строительной, а также домов № 1 и 5 по ул. Мира. У каждого из них к главе были свои пожелания. Например, многодетная мама просила сделать рядом с домом детскую площадку. Мужчина жаловался на отсутствие козырька на балконе, из-за чего в дождливые дни образуются протечки у его соседей. Олег Григорьевич пообещал помочь жителям.

Несмотря на то, что во дворах было чисто и в близлежащих палисадниках и скверах уже провели субботники, жительница пожаловалась на плохую уборку дворовой территории. Присутствующие на встрече представители управляющих компаний с претензией не согласились, сказали, что дворники регулярно убирают и за порядком тщательно следят мастера.

Ещё одна проблема, озвученная жителями дома 15 на улице Горького, — некачественные фасадные работы во время капитального ремонта. Дом уже три раза перекрашивали, а краска все равно местами сходит. Глава поручил разобраться в этом вопросе.

Обсудили плохое состояние дороги по улице Кирова и проблему с подземным контейнером для мусора возле шестого дома. Там весной грунтовыми водами размыло почву, и контейнер пришлось вытащить. Управление городского хозяйства сейчас занимается восстановлением площадки. В ближайшее время почву укрепят, и контейнер займет положенное ему место.

С предложением принять участие в благоустройстве территории глава обратился к предпринимателям района. Они пообещали навести порядок и обновить детскую площадку на прилегающей к их кафе территории.

— Я всегда открыт для диалога, оленегорцы это знают и часто обращаются с просьбами. Всё, что в наших силах, мы делаем. Администрация много внимания уделяет благоустройству города. Хочется, чтобы и жители не оставались в стороне: выходили на субботники, следили за чистотой в своих дворах и подъездах, — сказал Олег Григорьевич.

До конца июля запланировано десять встреч главы администрации Оленегорска с жителями для проверки выполнения ремонтных работ и посещение объектов инфраструктуры.