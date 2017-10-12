Оленегорцы стали победителями в нескольких номинациях «Интеллектуального марафона»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся финал областного интеллектуально-творческого очно-заочного конкурса «Интеллектуальный марафон».



Мероприятие проводилось с целью развития художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирования интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирования экологической культуры через творческую деятельность.



Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области представили жюри работы в номинациях «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество» и «Изобразительное творчество» на тему «Наш дом – планета Земля!».



Оленегорцы стали победителями в нескольких номинациях. Дипломом I степени в номинации «Музыкальное творчество» награждена Яна Михайловская, которая исполнила авторскую песню «Люблю Россию». Александр Лысый награжден дипломом II степени в номинации «Литературное творчество» за авторское стихотворение «Родник». Художественную работу «Мой дом – частичка вселенной» Марины Прищенко в номинации «Изобразительное творчество» жюри отметило дипломом II степени.