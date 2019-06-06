Оленегорск приглашает на XXIII фестиваль саамской музыки и культуры

8 июня в МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда» Оленегорска в рамках празднования Международного года языков коренных народов состоится XXIII фестиваль саамской музыки и культуры. Фестиваль проводится ежегодно с 1996 года в целях сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.

В рамках мероприятия запланированы концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества, дефиле и выставка саамского костюма, различные мастер-классы, угощение блюдами национальной кухни, ароматная уха, интерактивные игровые площадки.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители, а также мастера декоративно-прикладного творчества и народных промыслов из Мурманска, Апатит, Снежногорска, Заозёрска, Ревды, Ёны и Ловозера. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов и Ловозера представят на выставке-ярмарке народных художественных промыслов предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, картины, лоскутные изделия.

Гости праздника познакомятся с традиционной одеждой коренного народа на красочном дефиле саамского костюма, а также приобретут навыки плетения саамских поясов и исполнения традиционных саамских песен - луввьт в ходе мастер-классов в фойе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Родовые общины коренного малочисленного народа саами «Мохкйок», «Лопарская», «Роавас Чуллм» («Крепкий узел») и «Ёна» подготовят для гостей фестиваля дегустацию блюд национальной кухни. Представители общины «Лопарская» оформят этно-площадку с традиционным жилищем саамов и возможностью познакомиться с домашними северными оленями.

Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы – катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.