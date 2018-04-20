Оленегорск приглашает познакомиться с саамской культурой

22 апреля в городе Оленегорске пройдет XXII фестиваль саамской музыки и культуры и XIII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). Фестиваль проводится ежегодно с 1996 года и направлен на сохранение культурного наследия, традиций и обычаев коренного малочисленного народа саами, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 13.00 на площади у Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Гостей фестиваля ждет выступление творческих коллективов, интерактивные игровые площадки, мастер-классы по саамским играм, шашлыки и готовая продукция из оленьего мяса, угощение традиционной саамской ухой в куваксе и гости из тундры – северные олени.

В фойе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» начнет свою работу выставка декоративно-прикладного творчества и представители древнего рода Захаровых проведут дефиле саамского костюма.

В 15.00 в большом зале Центра Культуры и Досуга «Полярная Звезда» начнется концертная программа с выступлениями национальных фольклорных коллективов, мастеров исполнения традиционной саамской песни и показ детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь».

Все жители и гости нашего края могут принять участие в праздничных мероприятиях и познакомиться с самобытной культурой коренного народа Севера.

Вход свободный.