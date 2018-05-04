Оленегорский суд отправил северянина в колонию за пьяную езду

Прокуратурой города Оленегорска в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина З. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что 30 мая 2016 года приговором мирового судьи судебного участка №1 Оленегорского судебного района Мурманской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорен к 300 часам обязательных работ. Более того, 28 сентября 2016 года он же приговором мирового судьи судебного участка № 1 Мончегорского судебного района Мурманской области осужден за совершение аналогичного преступления. При этом во второй раз суд направил З. отбывать наказание в колонию-поселение.

Однако гражданин З., не сделав для себя никаких выводов, на путь исправления не встал, проигнорировал полученные им ранее наказания, совершил третье аналогичное преступление. Согласившись с позицией государственного обвинения, суд пришел к выводу о невозможности исправления З. без изоляции от общества.

Приговором мирового судьи судебного участка №2 Оленегорского района Мурманской области гражданин З. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.