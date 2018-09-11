Ольга Пода назначена председателем комитета государственного и финансового контроля Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила Ольгу Калиновну Пода председателем комитета государственного и финансового контроля Мурманской области.

Документ вступает в силу с 11 сентября 2018 года.

Пода Ольга Калиновна родилась в 1968 году в городе Мурманске.

В 1991 году окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит», квалификация – экономист.

Работала в Финансовом управлении Мурманского облисполкома, в Управлении Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мурманской области, Министерстве финансов Мурманской области.

В 2012-2018 годах – заместитель министра социального развития Мурманской области