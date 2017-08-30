Олигарх Виталий Орлов может потерять треть акций «Норебо Холдинга»

Бывший заместитель председателя Госкомрыболовства Александр Тугушев обратился с иском в один из районных судов норвежской столицы. Он требует, чтобы суд обязал владельца рыбодобывающей компании «Норебо Холдинг» Виталия Орлова раскрыть информацию, которая позволит установить факт владения Тугушевым одной третью этой компании.

Именно в Осло, по словам Тугушева, в 1998 году он, Виталий Орлов, с которым Тугушев познакомился в начале 90-х во время обучения в мурманской высшей мореходке, а также гражданин Швеции Магнус Рот подписали соглашение о создании рыбопромышленного холдинга и распределению долей участия в нём по 1/3 у каждого. Оригинал документа, по словам Тугушева, остался на хранении у Орлова, который занимался всеми юридическими вопросами, и оснований не доверять ему у партнера тогда не было.

Планировалось, что в холдинге «Карат» должны быть объединены акции и доли принадлежащие Тугушеву российских рыбодобывающих предприятий, а также активы норвежской компании «Оушен Троллерс», совладельцами которой на тот момент являлись Орлов и Рот.

В процессе выстраивания холдинговой структуры в 2001-2004 гг. группой компаний «Карат» было приобретено ещё несколько рыбопромышленных предприятий - «Рыбпроминвест», «МТФ-4», «Стомар», «Помортрал», «Северный гранат» и другие, расположенные в Мурманске, Архангельске и Карелии.

В сентябре 2003 года Тугушев перешёл на госслужбу, став заместителем главы Госкомрыболовства. А ещё через год он был осуждён за мошенничество.

После выхода на свободу в 2009 году Тугушев узнал, что больше не является владельцем пакетов акций и долей в каких-либо рыбодобывающих предприятиях холдинга «Карат». При этом никаких договоров по отчуждению долей и акций Тугушев, по его словам, не подписывал. Он считает, что фактически должен был получить акции ЗАО «Норебо Холдинг» (так стала называться головная структура группы с 2013 года. – Ред.) в обмен на акции и доли предприятий, владельцем которых он ранее являлся.

По словам Тугушева, он неоднократно в разговорах с Орловым поднимал тему включения его в список акционеров «Норебо Холдинга» и передачи ему 33% акций. Тугушев утверждает, что Орлов неоднократно обещал вернуть ему треть компании, однако дело не сдвигалось с мертвой точки.

Правда, публично Орлов говорил обратное. В частности, что никаких договоров в 1998 году с Тугушевым он не подписывал. А перед уходом на госслужбу тот и вовсе ушёл из бизнеса, продал свою долю в холдинге другим акционерам. Не смущает Орлова и цена той сделки - 20318 рублей, ведь только стоимость рыболовных судов, принадлежащих Тугушеву при начале их совместной работы, составляла несколько десятков миллионов долларов. На это Орлов заявил, что в 2003 году холдинг был обременён долгами, и стоимость активов поэтому была невелика.

Тугушев и его адвокаты рассчитывают, что под присягой в суде Орлов будет вынужден сказать правду и раскрыть информацию. В качестве доказательств обоснованности своих притязаний на треть холдинга истец приведёт показания Вадима Тененбаума, который в 2001-2005 гг. был корпоративным юристом в «Карате». Он, в частности, подтверждает, что Орлов, Тугушев и Рот совместно владели и управляли рыболовецким бизнесом и что все компании в России и за границей принадлежали им в равных долях. И если бы Тугушев действительно продал свои акции в 2003 году, то он бы об этом как юрист компании обязательно знал.

Также Тененбаум уверяет, что Тугушев, после того как стал чиновником, продолжил участие в оперативном управлении бизнесом. «Я и директора рыболовецких компаний неоднократно получали от Тугушева и выполняли его поручения и указания, приезжали с отчетами к нему в Москву. Такие встречи обычно проходили в Жуковке и в офисе «Соврыбфлота» в Москве», - рассказал бывший корпоративный юрист «Карата».

Также к заявлению в норвежский суд Тугушев приложил аудиозаписи последних разговоров с бывшим партнёром. В интернете был найден сюжет ГТРК «Мурман» с участием Орлова. Эксперты Центра судебной экспертизы «ПетроЭксперт» пришли к выводу, что голос на плёнках идентичен голосу человека, который в ролике «ГТРК «Мурман» идентифицируется как Виталий Орлов.

Он, согласно расшифровке записей, не оспаривает право Тугушева на треть холдинга, признает, что договор в 1998 году действительно подписывался, но ни он, ни Магнус Рот найти его не могут. При этом собеседник Тугушева отказывается переоформить на него треть холдинга, ссылаясь на то, что это дискредитирует компанию перед кредиторами в лице «Сбербанка», иностранных банков, а также перед контрагентами «Норебо», например, «Макдональдсом».

«Чтобы не навредить компании, мы от тебя дистанцировались. Всеми способами. Сегодня мы не можем сказать, что ты ассоциирован с группой. Поскольку мы эту легенду сами создавали, начиная с 2004 года. То есть, тебя нет. Её нельзя разрушить одномоментно. Передача акций компании на твое имя может повлечь последствия очень печальные для всей группы», - заявил человек, идентифицированный экспертами на плёнке как «Виталий Орлов».

«Суд обяжет раскрыть всю информацию и Орлов не сможет заявить, что голос не его», - считают адвокаты Тугушева.

Кроме самого Орлова к суду истец привлекает Магнуса Рота, а также норвежских юристов «Норебо холдинга». Все они до 5 сентября должны представить свой отзыв на исковое заявление Тугушева, после чего будет назначена дата заседания.

В случае если суд докажет установит факт владения Тугушевым одной третью «Норебо Холдинга», Тугушев будет требовать через суд свою долю в денежном эквиваленте. По его оценке, стоимость «Норебо Холдинга», куда входят 12 крупных рыбопромысловых предприятий на Дальнем Востоке и Северо-Западе, включая, например, Мурманский траловый флот, составляет не менее одного миллиарда долларов.