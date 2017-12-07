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Мурманская область. Арктика07.12.17 16:07

«Олимп» - более ста молодых северян получили премии губернатора Мурманской области

Сегодня состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Мурманской области одаренным детям и талантливой молодежи. Эти премии ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности. Высшей формой поощрения является премия главы региона «Олимп».

Поздравляя собравшихся от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила большое значение, которое правительство Мурманской области придает поддержке молодых талантов.

«Хочу сказать спасибо вашим родителям, тренерам, наставникам, которые отдают вам много своих душевных сил и знаний, чтобы вы совершили такие прорывы и достигли таких успехов. И, конечно, огромное спасибо вам, ребята, за ваше упорство, за ваш труд, за вашу нацеленность на победу. Мы гордимся вами, за вами – будущее!», – подчеркнула Инна Погребняк.

Заместитель главы региона вручила премии губернатора Мурманской области «Олимп» по итогам 2016/2017 учебного года. Премии «Олимп» за успехи в учебной и научной деятельности удостоена мурманчанка Ксения Бричка – выпускница Мурманского государственного технического университета, участница международного проекта «Комплексная транспортировка нефти в условиях Арктики», автор большого количества публикаций в российских и зарубежных научных журналах. В этой же номинации награжден кировчанин Евгений Михайлов, член научного общества гимназистов Хибинской гимназии, участник Всероссийского форума научной молодежи в Москве, автор исследования «Разработка системы дистанционного управления на примере работы робота-снегоуборщика». Он успешно представлял свой проект в Китае, заняв III место на Международных молодежных научно-технических соревнованиях. Премией «Олимп» отмечены успехи в области искусств североморца Никиты Витусевича, лауреата международных фортепьянных конкурсов, обладателя именной стипендии имени Э.С. Пастернак «Наши надежды». Павел Самусенко из Полярных Зорь стал лауреатом «Олимпа» за успехи в спортивной деятельности – он мастер спорта по плаванию, победитель Чемпионата и первенства СЗФО на дистанции 50 м на спине и баттерфляем, неоднократный победитель этапов Кубка России по плаванию. Активное участие в общественно полезной деятельности Ирины Гапоновлй из Мурманска также отмечено премией «Олимп» – студентка МАГУ руководит региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», отмечена Благодарственным письмом за вклад в организацию проведения Дня Победы в Москве, организовала и провела ряд патриотических акций, участвовала в работе окружного молодежного форума «Ладога».

Более 100 человек награждены премией губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи по итогам 2016-2017 учебного года. Также состоялось награждение лауреатов литературной премии имени К. Баёва и А. Подстаницкого. В этом году в номинации «Проза» премия присуждена жительнице Мончегорска Руслане Стегура за повесть «51 килограмм провинции». В номинации «Поэзия» премия присуждена мурманчанкам Дарье Высоцкой («Будь на моей стороне») и Елене Ивановой («Гостика, Лена Бехова»). Решением конкурсной комиссии специальными дипломами премии отмечены мурманчане Павел Быченков и Иван Чернышов, а также жительница Мончегорска Александра Шашайдинова.

 

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