Олимпийский день в Мурманске отметят акцией-забегом в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!»
Центральным мероприятием XXX Всероссийского олимпийского дня на региональном уровне станет акция-забег в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!», которая пройдёт 16 июня в Мурманске на базе с/к «Долина Уюта».
Общий старт для всех участников акции в 10.00 (бег/ северная ходьба/ спортивная ходьба), дистанция (без учета времени) -
Мероприятия олимпийского дня на территории Мурманской области пройдут в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г.Североморск, Кольском и Печенгском районах.
В нашей стране в июне уже тридцатый раз будет проводиться Всероссийский олимпийский день, который в этом году посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в
Мурманская область также присоединится к празднованию Всероссийского олимпийского дня. В муниципальных образованиях региона пройдут спортивно-массовые мероприятия. Спортсмены и простые любители физической культуры и спорта будут состязаться, как в традиционных видах спорта, так и в народных играх и забавах. Наибольший интерес, безусловно, привлекут игровые виды спорта, легкоатлетические состязания, проверка физической подготовленности по нормативам комплекса ГТО.
Всероссийский олимпийский день объединит любителей спорта и профессионалов из 85 субъектов России.