Олимпийский день в Мурманске отметят акцией-забегом в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!»

Центральным мероприятием XXX Всероссийского олимпийского дня на региональном уровне станет акция-забег в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!», которая пройдёт 16 июня в Мурманске на базе с/к «Долина Уюта».

Общий старт для всех участников акции в 10.00 (бег/ северная ходьба/ спортивная ходьба), дистанция (без учета времени) - 2,5 км , также предусмотрена короткая дистанция 800 м – для участия родителей с детьми дошкольного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия олимпийского дня на территории Мурманской области пройдут в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г.Североморск, Кольском и Печенгском районах.

В нашей стране в июне уже тридцатый раз будет проводиться Всероссийский олимпийский день, который в этом году посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в 2019 г . в г. Минске (Республика Беларусь).

Мурманская область также присоединится к празднованию Всероссийского олимпийского дня. В муниципальных образованиях региона пройдут спортивно-массовые мероприятия. Спортсмены и простые любители физической культуры и спорта будут состязаться, как в традиционных видах спорта, так и в народных играх и забавах. Наибольший интерес, безусловно, привлекут игровые виды спорта, легкоатлетические состязания, проверка физической подготовленности по нормативам комплекса ГТО.

Всероссийский олимпийский день объединит любителей спорта и профессионалов из 85 субъектов России.