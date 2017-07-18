«Олимпу» - вторую жизнь!

В начале прошлой недели в рамках реализации муниципальной программы города Апатиты на 2017-2019 годы «Развитие физической культуры и спорта» на стадионе МАУДО ДЮСШ «Олимп» начались работы по капитальному ремонту трибун, в связи с чем с 10 июля до 30 сентября функционирование стадиона прекращено, доступ для посетителей закрыт.

Исключением для приостановки работ по согласованию с подрядчиком составят проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Как сообщает администрация муниципалитета, строителям предстоит выполнить большой объём работ: разборку существующих бетонных конструкций и металлических ограждений, проведение работ по отсыпке насыпи грунтом под основание трибун, бетонирование трибун и ограждающих конструкций, установку ограждения и входной группы с доступом маломобильных групп, крепление пластиковых сидений и благоустройство территории.

Как отмечает спорткомитет города Апатиты, городской стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» почти со дня основания города Апатиты является одним из основных центров развития физкультуры и спорта. В состав спортивного комплекса входят футбольное поле, беговые дорожки, площадка для пляжного волейбола, павильон и трибуны. Как и все объекты инфраструктуры он требует ремонта и профилактики. В 2016 году за счёт средств областного бюджета были полностью отремонтированы фасад и кровля павильона. В июне текущего года проведены работы по благоустройству площадки для пляжного волейбола: произведена дополнительная отсыпка и подготовка основания, установлены ограждения и судейская вышка.