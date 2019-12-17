Оливье приготовили в следственном изоляторе

В следственном изоляторе № 1 г. Мурманска прошёл конкурс на лучшего повара среди осужденных отряда хозяйственного обслуживания учреждения. Проверить свои кулинарные способности в состязании решились пятеро осужденных. Кто-то получил поварское образование ещё на свободе, кто-то обучался в профучилище, уже попав сюда, но были среди конкурсантов и самоучки.

Перед началом профессионального состязания начальник СИЗО-1 Артур Нестеров объявил осужденным условия конкурса и критерии оценки, а его заместитель по тыловым вопросам Олег Силантьев провёл с участниками инструктаж по технике безопасности.

Всем конкурсантам был выдан одинаковый набор продуктов, уже подготовленных для создания салатов. Виртуозы-кулинары оценивались по трем критериям: количество приготовленных блюд, сервировка и вкусовые качества.

Для приготовления салатных шедевров было отведено всего 20 минут. По истечении времени жюри приступило к оцениванию приготовленных блюд. Каждый повар приготовил по два-три разных салата, но у всех без исключения участников был в перечне приготовленных блюд знаменитый салат «Оливье».

После долгого обсуждения единоличного победителя определить всё-таки не удалось. Жюри постановило первое место присвоить сразу двум осужденным отряда хозяйственного обслуживания.

Призёрам конкурса были вручены дипломы. По словам начальника СИЗО-1, подобные профессиональные состязания среди осужденных отряда хозяйственного обслуживания планируется проводить в учреждении на постоянной основе.