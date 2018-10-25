«Олкон» провел конкурс профмастерства среди водителей большегрузных автосамосвалов

АО «Олкон» впервые провело конкурс профмастерства среди водителей большегрузных автосамосвалов. Участие в конкурсе также приняли работники АО «Карельский окатыш».

В конкурсе участвовали семь представителей Оленегорского ГОКа и трое сотрудников «Карельского окатыша». Он прошел в два этапа: теоретический и практический. На теоретическом этапе участники решали тесты по правилам дорожного движения и промышленной безопасности.

Более зрелищной стала практическая часть - водители выполняли задания на 50-тонном автосамосвале. Выбор упражнений был традиционным: змейка, заезд задним ходом в гараж, маневрирование. По результатам всех заданий победителем стал сотрудник Оленегорского ГОКа Антон Коротин.

Это четвертый совместный конкурс профмастерства «Карельского окатыша» и «Олкона». В течение года прошли конкурсы среди машинистов кранов, электрогазосварщиков, машинистов локомотивов. В следующем году на предприятиях продолжат эту практику.