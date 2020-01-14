ОНФ борется с правом «рубильника»

Прокуратурой Ленинского округа Мурманска внесено представление в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» (филиал АО «АтомЭнергоСбыт») в связи с неоказанием услуг надлежащего качества по договору энергоснабжения.

Ранее активисты ОНФ обратили внимание представителей надзорного органа на нарушении прав индивидуального предпринимателя (ИП) – владельца небольшого бизнеса по изготовлению корпусной кухонной мебели. Заявитель рассказала: принадлежащее ей производственное помещение находится на ул. Транспортной в Мурманске. Между ИП и «КолАтомЭнергоСбыт» заключён договор энергоснабжения на поставку электроэнергии к зданию, опосредованно присоединенному к сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» через ТП-5. По словам женщины, новый владелец подстанции попросил ежемесячно оплачивать обслуживание ТП, однако оформить договорные отношения в установленном порядке отказался. А через несколько дней электричество пропало.

Проведенная прокуратурой проверка установила: причиной отключения могла стать задолженность потребителя. На 6 августа 2019 г. она составила 21,4 тысячи рублей. Однако 29 октября, когда оплата поступила, гарантирующий поставщик отменил принятое ранее решение об ограничении режима потребления электроэнергии. Тем не менее, свет в производственное помещение ИП окончательно вернулся значительно позже, когда вмешались общественники.

«Согласно действующему законодательству, если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства лиц, не оказывающих услуг по передаче, то гарантирующий поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и её качество», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Уланова.

В прокуратуре также сообщили, что для установления лица, инициировавшего отключение подачи электроснабжения в производственном помещении после 29 октября, копия обращения предпринимателя направлена в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску, где будет проведено административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Самоуправство».