ОНФ добился перерасчёта размера платы за содержание жилого помещения в доме №7 на улице Карла Маркса в Мурманске

Активисты Общероссийского народного фронта добились перерасчета размера платы за содержание жилого помещения в доме № 7 на улице Карла Маркса в Мурманске. Соответствующее решение принято ГЖИ, куда общественники обратились с просьбой провести проверку правомерности действий управляющей организации, повысившей тариф на содержание и ремонт общего имущества.

Ранее к активистам ОНФ обратился собственник одной из квартир в доме №7 на улице Карла Маркса. Он рассказал, что с 1 января 2019 г. управляющая компания увеличила тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в одностороннем порядке. В марте текущего года тариф составил 29,32 рубля за 1 кв. метр. В декабре 2018 года он был ниже на 3 копейки, при том, что ранее формировался с учётом платы за обращение с ТКО.

«Региональный оператор по обращению с ТКО начал оказывать услуги в Мурманске с 1 января 2019 года, изменение размера платы за содержание жилого помещения (уменьшение за счет исключения из ее состава стоимости услуг ТКО) происходит с этой же даты и отражается в платежных документах за январь 2019 года. Однако ожидаемых перемен жильцы дома № 7 на улице Карла Маркса не увидели. И хотя в полученных квитанциях управляющая организация сообщила о том, что из состава тарифа на содержание и ремонт общего имущества МКД исключена стоимость услуг ТКО, тут же проинформировала об увеличении в одностороннем порядке тарифа на содержание и ремонт общего имущества, сославшись на рост стоимости услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования, повышение ставки налога НДФЛ и отчислений в Пенсионный фонд. Между тем подобные решения относятся к компетенции общего собрания собственников помещений МКД», – сказал член регионального штаба ОНФ Роман Пономарев.

После сигнала активистов Народного фронта ГЖИ провела проверку, по результатам которой выдала управляющей организации предписание об устранении нарушений. В настоящее время оно выполнено в полном объёме.

Перерасчёт размера платы за содержание жилого помещения отражен в квитанции за май этого года, для обратившихся в ОНФ собственников он составил около 500 рублей. На сегодняшний день размер тарифа – 27,60 рубля за 1 кв. метр.