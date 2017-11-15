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Мурманская область. Арктика15.11.17 14:42

ОНФ обратился в надзорные органы в связи с работой шиномонтажа около начальной школы в Мурманске

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились родители учащихся школы № 49 в Мурманске. По их словам, на месте бывших теплиц, расположенных на территории, прилегающей к учреждению, вот уже несколько лет работает станция шиномонтажа. По вопросу правомерности функционирования станции шиномонтажа общественники обратились в надзорные органы.

И к автосервису, и к образовательному учреждению, в котором обучаются 538 учеников с первого по четвертый класс, ведет одна дорога. Движение здесь всегда оживленное, а из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей – еще и сильно затрудненное, тем более, когда навстречу легковым машинам едут эвакуаторы, оказывающие услуги клиентам шиномонтажа. Дети вынуждены идти на уроки и обратно по обочине, и в темноте их зачастую не видно – светоотражатели есть не у всех. Особенно опасной для пешеходов эта дорога становится в период полярной ночи. В ходе рейда активисты ОНФ не только убедились в справедливости опасений родителей, но и застали неприятную картину: сотрудники станции угрожали женщине, заехавшей на территорию предприятия на несколько минут, чтобы забрать ребенка.     

Координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Мурманской области Александр Зубко отметил, что на сайте образовательного учреждения есть целый раздел «Безопасный маршрут», посвященный улучшению условий в местах движения детей в школы и снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. «Но о какой безопасности может идти речь в этом случае? Мало того, что путь к учреждению больше похож на полосу препятствий, так еще и расстояние от него до автосервиса столь невелико, что случись на станции ЧП, оно наверняка затронет и стоящее рядом здание начальной школы. Также хочу отметить манеру общения сотрудников станции с теми, кто клиентом не является. Мама одной из учениц, вынужденная заехать на территорию шиномонтажа, чтобы забрать дочку – проехать иначе не представлялось возможным – тут же стала объектом угроз работника. Мужчина обещал проколоть колеса ее автомобиля, если она немедленно не покинет территорию», – сказал Зубко.

Все переданные региональному отделению материалы общественники направили в надзорные органы для установления правомерности функционирования станции шиномонтажа на улице Мира рядом со школой.

 

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