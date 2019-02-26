ОНФ открывает «Снежный фронт» - Максим Сахневич

Сегодня, 26 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В рамках акции «Снежный фронт» активисты ОНФ в Мурманске регулярно проверяют состояние дворов и кровель многоквартирных домов. К сожалению, по итогам рейдов выявляется много нарушений. Одна из главных зимних бед для горожан - сосульки на крышах многоквартирных жилых домов. А уж в период неожиданной оттепели ледяные глыбы могут стать причинами трагедий. Как бороться с нерадивыми коммунальщиками, куда обращаться, страдающим от этой беды мурманчанам? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Максимом Сахневичем, руководителем регионального исполкома ОНФ.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.