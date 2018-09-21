ОНФ планирует подготовить общественных экологических инспекторов

Общероссийский народный фронт приступает к реализации проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ», который подразумевает под собой проведение ряда бесплатных семинаров (вебинаров) направленных на формирование у активных граждан правильного и эффективного использования института общественных экологических инспекторов, закреплённого благодаря Центру общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, в федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Целью проекта является привлечение активных граждан к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных экологических инспекторов. Граждане будут обучаться основам государственного управления в сфере экологии, им будет разъяснены правила осуществления общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами.

В результате реализации проекта граждане повысят свой уровень грамотности в сфере экологических правоотношений, повысится уровень своевременного выявления экологических правонарушений, повысится эффективность мероприятий, направленных на пресечение и профилактику правонарушений в сфере охраны окружающей среды.

Занятия проводят эксперты ОНФ, депутаты Госдумы, сотрудники Росприроднадзора.

Период проведения занятий: 21 сентября по 2 ноября 2018 года. Занятия проводятся по пятницам с 10.00 до 12.00 (по московскому времени).

Проведение семинаров (вебинаров) состоится на базе Центрального исполкома ОНФ с подключением региональных отделений ОНФ посредствам видеоконференцсвязи.

После завершения лекционной части обязательно следует секция «вопрос-ответ». Лекции записываются на видео, размещаются на информационных ресурсах проекта и на официальном сайте ОНФ.

По результатам обучения, учащиеся могут претендовать, в соответствии с законодательством РФ, на получение удостоверения Общественного экологического инспектора. Для получения удостоверения необходимо будет сдать экзамен комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удостоверение действительно на 1 год, которое затем можно продлевать.