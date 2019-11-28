ОНФ призывает власти оборудовать пешеходный переход на опасном перекрестке рядом с детсадом № 83 в Мурманске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города Мурманска с просьбой оборудовать пешеходными переходами участок на пересечении улиц Советской и Декабристов. Ранее жильцы окрестных домов пожаловались общественникам на то, что передвигаться по перекрестку опасно.

Представители ОНФ в Мурманской области выехали на место и согласились с доводами горожан: участок не оборудован знаками «Пешеходный переход», отсутствует разметка. Между тем через перекресток по несколько раз в день ходят не только жильцы соседних домов, но и родители с малышами от полутора лет, которые посещают детский сад № 83 на улице Советской, 23.

«К сожалению, дорога к образовательному учреждению не всегда безопасна. И задача нас, взрослых, сделать все возможное, чтобы это изменить. Тем более, что сейчас мы живём в условиях стремительно приближающейся полярной ночи, гололедицы и обильных снегопадов, когда количество ДТП с участием пешеходов увеличивается. Мы попросили власти рассмотреть возможность оборудования пешеходных переходов через автодороги ул. Советская и ул. Декабристов и проинформировали о сложившейся ситуации региональное УМВД. Со следующей недели на улице будет темно круглые сутки, и в этот период времени вопрос безопасности на дорогах стоит особенно остро!» - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Мониторинг маршрутов к образовательным учреждениям региона активисты ОНФ проводят регулярно. Ситуацию с опасным перекрестком в микрорайоне Жилстрой Мурманска общественники продолжают держать на контроле.