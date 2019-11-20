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Мурманская область. Арктика20.11.19 10:15

ОНФ призывает власти установить бойлер в доме на Буркова в Мурманске, жители которого в попытке согреться могут сгореть

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта  повторно обратились в Государственную жилищную инспекцию области, а  также в прокуратуру и администрацию города Мурманска с просьбой принять  меры по защите прав жильцов многоквартирного дома на улице Буркова, 49, которые вынуждены постоянно находиться в невыносимых условиях.

Несколько недель назад из-за протечки трубы подвал здания оказался  затоплен водой, после чего появились затхлый запах и комары. В квартирах  нижних этажей стало невозможно дышать без открытых окон, на стенах  образовалась плесень, начали отслаиваться обои. Люди стали покупать  респираторы. Представители управляющей организации пообещали исправить  ситуацию и даже установили насос, чтобы откачать воду, но дальше дело не пошло.

Ещё одна беда – отсутствие горячей воды. В марте 2019 г. возникли  проблемы с общедомовым бойлером. Пока решается вопрос с их устранением, в здании с пугающей регулярностью происходят перебои с электричеством: жильцы стали всё чаще использовать электронагревательные приборы, а старые сети оказались не в состоянии справиться с увеличившейся  нагрузкой.

«Летом мы уже обращались в ГЖИ по этому вопросу, и с нашими доводами  согласились. Нам пояснили, что водоподогреватель, установленный в  тепловом центре МКД, не прошёл гидравлические испытания, в связи с чем  горячее водоснабжение и было прекращено. По итогам выездной проверки  управляющей организации инспекция выдала предписание – до 21 июня  восстановить работу бойлера и, соответственно, подачу горячей воды.

Тогда необходимость в использовании стационарных бойлеров в квартирах  сойдет на нет, что позволит исключить аварии. С тех пор прошло почти 4-е месяца, а ситуация только усугубилась. Тем временем температура воздуха   на улице достигает -20 градусов, и люди вынуждены выбирать: замерзнуть  или спровоцировать пожар», - прокомментировала ситуацию активист  регионального отделения ОНФ Елена Ястребова.

В итоге два-три раза в неделю дом погружается в темноту. Электрический  щиток уже выходил из строя. И, хотя его оперативно заменили, проблема с  перебоями осталась. Похожая ситуация в одном из соседних домов привела к  пожару.

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