ОНФ в Мурманской области добивается переселения жильцов из аварийного дома в селе Умба

Мурманские активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на нарушение прав пенсионерки, проживающей в аварийном доме № 87 по ул. Дзержинского в посёлке Умба Терского района. Как рассказал общественникам ее сын, здание было построено в 1930 г., в мае 2013 г. его признали непригодным для жизни и подлежащим сносу согласно муниципальной программе о переселении граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Умба на 2019-2025 гг., однако альтернативного благоустроенного помещения с такой же общей площадью ни матери заявителя, ни другим жильцам по сей день предоставлено не было. В итоге люди вынуждены практически постоянно находиться в доме, который представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья и не соответствует санитарным и техническим требованиям.

Хозяева квадратных метров рассказали: постройка давно просела, крыша отделилась от здания и практически повисла в воздухе, стекла в оконных рамах приходится менять каждый год – они трескаются из-за перекоса рам, а состояние печи вызывает ужас: из-за кривых полов от дымохода постоянно отваливается топка, создавая благоприятные условия для пожара. Несколько дней назад ночью частично рухнула стена, в результате чего образовалась огромная трещина, начались проблемы с канализацией.

«Умба находится в 360 километрах от областного центра, там проживает около 4,5 тысяч человек. Несмотря на географическую удаленность от Мурманска старинное поморское село на побережье Белого моря пользуется популярностью среди туристов. Здесь проводится международный фестиваль северного фольклора, а в соседнем селе Кузрека – ежегодный праздник поморской козули, на которые съезжается большое количество людей. Тем не менее, для многих из тех, кто живет здесь постоянно, быт больше похож на битву за выживание. В этот аварийный дом на ул. Дзержинского даже заходить страшно, не говоря уже о том, чтобы в нем жить. Мы рассказали о сложившейся ситуации главе региона и попросили дать поручение провести проверку информации о нарушении жилищных прав собственников помещений в д. № 87 по ул. Дзержинского в поселке Умба Терского района, а также о непринятии необходимых мер по их расселению», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.