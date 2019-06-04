ОНФ в Мурманской области обратил внимание правоохранительных органов на опасные объекты незавершённого строительства

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области обратили внимание правоохранительных органов на опасность заброшенных строительных объектов. Очередные нарушения в содержании недостроев общественники выявили во время рейда, проведенного в рамках всероссийской акции ОНФ «Безопасность детства». Одним из наиболее опасных, по мнению проверяющих, является комплекс зданий на Кольском проспекте (в районе остановки «Улица Кооперативная»), когда-то предназначенных для специального морского технического училища.

«Главный учебный корпус был рассчитан на 600 мест со столовой на 500 мест, общежитие – на 500 мест – эти показатели позволяют судить о масштабах стройки, которая началась в конце 80-х и скоро было приостановлена. В мае 2015-го года со стены недостроя сорвался 13-тилетний подросток, а спустя несколько месяцев 19-летняя девушка попала в реанимацию после прыжка на тросе. Активисты ОНФ неоднократно обращали внимание правоохранительных органов на опасность объекта, однако до настоящего времени его территория должным образом так и не была огорожена. Как результат – очередная трагедия: 23 апреля с восьмого этажа недостроя сорвался 15-тилетний школьник. Спасти его не удалось», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Алексей Дорофеев.

Общественники выяснили: строения находятся на земельном участке с кадастровым номером 51:20:0001319:3 в собственности одного из ООО. В 2015 г. суд уже обязывал руководство компании принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию здания незавершенного строительства, однако собственник требование проигнорировал. 14 мая 2019 г. в Октябрьский районный суд Мурманска поступил очередной иск прокуратуры Первомайского округа к обществу с ограниченной ответственностью о возложении обязанности оградить объект и таким образом пресечь возможность доступа на территорию. Судебное заседание назначено на 13 июня 2019 г.

«Бесконтрольный доступ на территорию объектов незавершенного строительства мы считаем недопустимым. В связи с бездействием организации и продолжением череды трагедий активисты ОНФ обратились в правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц», - добавил Дорофеев.