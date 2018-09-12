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Мурманская область. Арктика12.09.18 07:30

ОНФ в Мурманской области призвал власти муниципалитетов проверить доступность зданий для инвалидов

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратилось к главам администраций городов и посёлков региона с просьбой проверить доступность зданий и сооружений при строительстве и ремонте домов, площадок, мест массового отдыха и спортивных объектов.

В настоящее время в Мурманской области активно проходят ремонтные работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципалитеты на свои и региональные средства возводят дома, спортивные площадки и другие объекты. Однако не везде застройщики, по мнению активистов ОНФ, соблюдают правила доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

«На данный момент в городе Мурманске на перекрестке проспект Кольский/улица Пономарева со стороны нового дома возводится тротуар, не оборудованный съездом для пересечения проезжей части от остановки до подземного перехода. Есть вопросы: как маломобильным гражданам переходить улицу в районе домов 19 на улице Сафонова и 16/20 по улице Ушакова, где с одной стороны пешеходного перехода сделано всё правильно, зато с другой надо запрыгивать или объезжать бордюр», – отметил активист ОНФ Олег Беликов.

По просьбе регионального отделения ОНФ в Мурманской области представители организаций инвалидов вошли в состав всех общественных комиссий по проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципальных образований. Поэтому, если возникают вопросы, они, как правило, решаются в рабочем порядке и исправляются подрядчиком. Однако и здесь ОНФ предлагает использовать более широко возможности таких организаций во время ремонта и особенно при приемке объектов и обязательно учитывать мнение людей с ограниченными возможностями.

«На данный момент при проектировании или на момент строительства новых зданий и сооружений требуется согласование с объединениями лиц с ограниченными возможностями здоровья, и очень хочется, чтобы подрядчик соблюдал все СНиПы. Кроме того, мы просим представителей администраций муниципалитетов обращать на это самое пристальное внимание», – сказал Беликов.

Активисты ОНФ продолжат проверку всех строящихся, возводимых и ремонтируемых объектов на территории Мурманской области на предмет их доступности для инвалидов.

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